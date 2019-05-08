Украина вошла в состав двух комиссий ООН

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Среда, 8 мая 2019, 06:48

Во вторник, 7 мая, Украину избрали в состав двух комиссий Организации Объединенных Наций - Комиссии по народонаселению и развитию и Комиссии по наркотическим средствам.

Об этом в Twitter сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

В Комиссию по наркотическим средствам Украины избрали на 2020-2023 годы, в Комиссию по народонаселению и развитию - на 2020-2024 годы.

Как отмечает "Укринформ", Комиссия по народонаселению и развитию - одна из десяти функциональных комиссий ООН, входящих в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Среди полномочий комиссии - проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.

"Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков и преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением", - пишет издание.

Напомним:

  • Ранее Олега Николенко, представителя Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций, избрали вице-председателем Комитета ООН по информации от восточноевропейской региональной группы.

Украинская правда

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Темы: ООН Украина


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