Украина вошла в состав двух комиссий ООН

Во вторник, 7 мая, Украину избрали в состав двух комиссий Организации Объединенных Наций - Комиссии по народонаселению и развитию и Комиссии по наркотическим средствам.

Об этом в Twitter сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

В Комиссию по наркотическим средствам Украины избрали на 2020-2023 годы, в Комиссию по народонаселению и развитию - на 2020-2024 годы.

Сьогодні Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (2020-2023 рр.) та до Комісії з народонаселення та розвитку (2020-2024 рр.) pic.twitter.com/E1RdKymOoZ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 травня 2019 р.

Как отмечает "Укринформ", Комиссия по народонаселению и развитию - одна из десяти функциональных комиссий ООН, входящих в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Среди полномочий комиссии - проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.

"Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков и преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением", - пишет издание.

Напомним: