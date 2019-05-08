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9 мая в центре столицы перекроют движение

Среда, 8 мая 2019, 08:29

9 мая на центральных улицах Киева ограничат движение транспорта в связи с памятными торжественными событиями.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

"9 мая с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщине изгнания нацистов с Украины", - говорится в сообщении.

В частности, движение перекроют на улицах Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), М. Омеляновича-Павленко, Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

А также на переулках Инженерном и Бутишевом и на аллеи Героев Крут.

 
источник: полиция киева

Украинская правда

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Темы: Киевтранспортпразднования
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