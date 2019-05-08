Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции освободили захваченных заложников

Среда, 8 мая 2019, 09:16

Французская полиция арестовала вооруженного мужчину, который во вторник вечером захватил четырех заложников в пригороде Тулузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Мужчина захватил заложников в 16:20 в небольшом магазине в городе Бланьяк, недалеко от аэропорта Тулузы. Позже стало известно, что все заложники - женщины.

Около 19:30 нападающий освободил одну из них, примерно через час он освободил остальных.

Полиции удалось арестовать мужчину в 23:45. По данным полиции, преступником оказался молодой человек около 18 лет. Он уже был известен полиции из-за причастности к инцидентам с насилием и краже.

По словам прокурора Тулузы, подозреваемый в декабре участвовал в демонстрации "желтых жилетов", где он был арестован.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, но полиция не рассматривает это как террористический инцидент.

Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Франция
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: