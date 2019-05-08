Во Франции освободили захваченных заложников

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Среда, 8 мая 2019, 09:16

Французская полиция арестовала вооруженного мужчину, который во вторник вечером захватил четырех заложников в пригороде Тулузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Мужчина захватил заложников в 16:20 в небольшом магазине в городе Бланьяк, недалеко от аэропорта Тулузы. Позже стало известно, что все заложники - женщины.

Около 19:30 нападающий освободил одну из них, примерно через час он освободил остальных.

Полиции удалось арестовать мужчину в 23:45. По данным полиции, преступником оказался молодой человек около 18 лет. Он уже был известен полиции из-за причастности к инцидентам с насилием и краже.

По словам прокурора Тулузы, подозреваемый в декабре участвовал в демонстрации "желтых жилетов", где он был арестован.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, но полиция не рассматривает это как террористический инцидент.

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Темы: Франция


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