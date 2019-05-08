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Во двор волынского депутата бросили гранату

Среда, 8 мая 2019, 13:08

Во двор депутата Волынского областного совета Анатолия Буска в Камень-Каширске бросили гранату.

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost.

В полиции сообщили, что происшествие произошло около двух часов ночи.

"Злоумышленники бросили во двор местного жителя неизвестный предмет, который взорвался, предварительно - граната РГД-5. В результате взрыва поврежден фасад дома, забор. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические обломки, рычаг запала, вероятно, от гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства.

 
 

Предварительно, следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве совершенном с применением оружия или другого предмета.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Украинская правда
Темы: криминалместная власть
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