Фриланд и Зеленский обсудили борьбу с коррупцией в Украине и ситуацию на Донбассе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Христя Фриланд борьбу с коррупцией и урегулирование конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу политика.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращение Донбасса", - сказал Зеленский на встрече с Фриланд в Киеве.

Канадский министр в свою очередь отметила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Фриланд также заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

"Очень важно, что вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - подчеркнула она.

Зеленский вчера встречался с еврокомиссаом по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнесом Ханом, который заявил, что в период до парламентских выборов все органы власти в Украине должны действовать слаженно и не приостанавливать реформы.