Боевики на Донбассе отменили перемирие – пресс-центр ООС
Боевики на Донбассе в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.
"По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10.00 08.05.2019 от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении.
В пресс-центре заявили, что были приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов.
"Из-за равнодушия оккупантов с потребностями мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - сообщили в пресс-центре ООС.
Напомним:
- Ранее в пресс-центре ООС сообщали, что боевики ОРДЛО нарушали "пасхальное перемирие".