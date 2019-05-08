Боевики на Донбассе отменили перемирие – пресс-центр ООС

Боевики на Донбассе в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.

"По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10.00 08.05.2019 от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

В пресс-центре заявили, что были приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов.

"Из-за равнодушия оккупантов с потребностями мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним: