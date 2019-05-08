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Путин сменил командующего Черноморским флотом

Среда, 8 мая 2019, 14:36

Президент России Владимир Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом РФ и командующего Черноморским флотом.

Соответствующий указ зачитал 8 мая на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, передает "Медуза".

На должность главнокомандующего ВМФ РФ назначен Николай Евменов. До этого он командовал Северным флотом. Владимир Королев, занимавший этот пост, перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

На должность командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипова, а возглавлять Северный флот будет вице-адмирал Александр Моисеев, который был командующим Черноморским флотом.

Осипов до того, как занять новую должность, был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил.

Темы: ПутинРосcияармияфлот
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