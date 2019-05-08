Комиссар, который "отмазывал" от армии за 750 евро, может сесть на 5 лет

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Среда, 8 мая 2019, 15:33

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении военного комиссара Бердянского объединенного городского военного комиссариата, который требовал взятку 750 евро.

Об этом в среду сообщает пресс-служба ГБР.

"Эти деньги были получены за уклонение от призыва призывника на военную срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины и выдачу ему военного билета, то есть за совершение действий, непосредственно входивших в его служебные обязанности", - говорится в сообщении.

Указывается, что в случае доказательства вины, военному комиссару грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Темы: армия взятка


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