В Одессе подожгли цветы и таблички в память о погибших 2 мая
Среда, 8 мая 2019, 19:33
В среду ночью возле Дома профсоюзов в Одессе неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года.
Об этом сообщает приморский отдел полиции города.
"Сейчас работниками полиции принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лиц правонарушителей", - говорят правоохранители.
Сейчас они решают вопрос о возбуждении по этому поводу уголовного дела по статье "Хулиганство".
Напомним:
- 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
- Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
Украинская правда