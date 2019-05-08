В Одессе подожгли цветы и таблички в память о погибших 2 мая

В среду ночью возле Дома профсоюзов в Одессе неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает приморский отдел полиции города.

"Сейчас работниками полиции принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лиц правонарушителей", - говорят правоохранители.

Сейчас они решают вопрос о возбуждении по этому поводу уголовного дела по статье "Хулиганство".

Напомним:

