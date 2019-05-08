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В Одессе подожгли цветы и таблички в память о погибших 2 мая

Среда, 8 мая 2019, 19:33

В среду ночью возле Дома профсоюзов в Одессе неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает приморский отдел полиции города.

"Сейчас работниками полиции принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лиц правонарушителей", - говорят правоохранители.

Сейчас они решают вопрос о возбуждении по этому поводу уголовного дела по статье "Хулиганство".

Напомним:

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Украинская правда

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Темы: Одессачрезвычайное происшествие
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