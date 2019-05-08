Россиянин, которого не пустили в Украину, устроил в аэропорту дебош

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Среда, 8 мая 2019, 21:39

39-летний россиянин, которого не пустили в Украину на пункте пропуска в аэропорту "Киев", начал бросаться на пограничников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба на своем канале в Youtube.

По словам пограничников, гражданин РФ, который, казалось, был в нетрезвом состоянии, не смог указать цели своей поездки в Украину, поэтому его и не пропустили.

"В ответ россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.

На требование успокоиться мужчина не реагировал и продолжал вести себя агрессивно, оскорбляя пограничника грубыми словами.

В конце концов, пограничники схватили хулигана.

"За злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10. Россиянину запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий россиянин будет принудительно выдворен в Россию", - говорят в ГПСУ.

Украинская правда

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Темы: граница Росcия чрезвычайное происшествие Киев авиа


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