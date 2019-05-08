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Таможенники продавали секретные базы данных о ввозе машин и попались

Среда, 8 мая 2019, 23:57

В Хмельницкой области разоблачили схему продажи служебной информации из базы ГФС о транспортных средствах, которые ввозились на территорию Украины, и их владельцах.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ходе расследования установлено, что должностные лица Хмельницкой таможни "организовали функционирование устойчивой схемы" сбыта информации с ограниченным доступом.

"Речь идет об информации относительно транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины с указанием личных данных этих лиц. Такая информация нужна для проверки законности нахождения транспортных средств на территории Украины. Информацию продавали частным лицам", - рассказывают в ГБР.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3. ст.362 УК (несанкционированные действия с информацией, совершенные группой лиц, имеющих право доступа к этой информации) и ч.2 ст.361-2 (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, совершенный группой лиц).

Украинская правда
Темы: таможняХмельницкийавтограницаимпорт
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