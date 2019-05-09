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"Тоттенхэм" вырвал победу у "Аякса" и будет играть в финале Лиги Чемпионов

Четверг, 9 мая 2019, 00:20

Лондонский "Тоттенхэм" пробился в финал Лиги Чемпионов по сумме двух матчей переиграв нидерландский "Аякс". После погираша 0:1 в Лондоне "Тоттенхэм" в ответном матче победил со счетом 3:2.

Матч прошел в среду, 8 мая, в Амстердаме. "Аякс" забил в этой игре уже на пятой минуте. После подачи стандарта Маттейс де Лигт ударом головой открывает счет в матче. "Тоттенхэм" в первом тайме также имел несколько замечательных возможностей пробить ворота хозяев поля. Дважды на ударной позиции был Сон Хин Мин. После прострела Сона мяч попал в штангу ворот "Аякса", и еще в одном из моментов прекрасно сыграл Андре Онана.

Голландцы были не менее опасны в атаке, а на 35-й минуте забили и второй гол в ворота "шпор". После стремительной атаки "Аякса" Хаким Зиеш ударом метров с 16-ти в угол ворот снова пробил Уго Льорис - 2: 0.

Начало второго тайма было за лондонским клубом, который за четыре минуты забил два гола.

На 55-й минуте Лукас Моура забежал в штрафную "Аякса" и точным ударом переиграл Онана - 2:1. На 59-й минуте еще одна затяжная атака и удар Фернандо Льоренте с нескольких метров отражает Онана, но эпизод доиграл Моура, который с разворота пробил в угол ворот "Аякса" - 2:2.

На 79-й минуте уже за "Тоттенхэм" сыграла штанга ворот после удара Зиеша. На 86-й минуте пожар у ворот "Аякса": после удара Льоренте мяч попал в перекладину ворот, а на добивание сыграл Вертонген, и мяч с линии ворот выбивает защитник "Аякса".

В добавленные пять минут к основному времени "шпоры" дожали соперника: Моура пробрался в штрафную "Аякса" и пробил низом в угол ворот - 3: 2. Это был нокаут для голландцев.

Итак, в финале Лиги Чемпионов 1 июня в Мадриде встретятся английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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