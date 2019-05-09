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Сына Трампа вызвали в Сенат на допрос о связях с Россией

Четверг, 9 мая 2019, 05:19

Комитет Сената США по разведке вызвал старшего сына президента США Дональда Трампа для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о вмешательстве России в ход американской предвыборной кампании 2016 года.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает CNN.

Один из вариантов, который Трамп-младший рассматривает в качестве ответа на повестку, состоит в том, чтобы сослаться на свои права по Пятой поправке, а другой - просто не появляться вовсе, сообщил один из источников.

Считается, что повестка комитета по разведке, возглавляемого республиканцами, является первой, направленной одному из членов семьи Трампа.

Напоминаем:

  • Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил во время публичных показаний в Конгрессе, что дети президента США Иванка Трамп и Дональд Трамп младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве.
  • Коэн признал, что солгал Конгрессу, заявив, что переговоры  по строительству Trump Tower в Москве закончились в начале 2016 года. По его словам, на самом деле, он работал над проектом еще в июне того года.
  • Позже он сообщил, что планы по строительству Trump Tower в Москве оставались "активным предложением" еще в ноябре 2016 года, то есть еще дольше чем ранее сообщалось.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн пытается сократить срок тюремного заключения, утверждая что соврать конгрессу ему приказал сам Трамп.
  • В ноябре Коэн признал, что дал ложные показания в связи с федеральным расследованием относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
  • Коэн согласился сотрудничать со следствием и признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании.
  • Он сказал федеральному суду в Нью-Йорке, что Трамп во время предвыборной кампании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать об отношениях с кандидатом в президенты.
  • За нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу Коэн приговорен в общей сложности к трем годам заключения.

Темы: ТрампРосcияСША
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