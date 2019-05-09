Сына Трампа вызвали в Сенат на допрос о связях с Россией

Комитет Сената США по разведке вызвал старшего сына президента США Дональда Трампа для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о вмешательстве России в ход американской предвыборной кампании 2016 года.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает CNN.

Один из вариантов, который Трамп-младший рассматривает в качестве ответа на повестку, состоит в том, чтобы сослаться на свои права по Пятой поправке, а другой - просто не появляться вовсе, сообщил один из источников.

Считается, что повестка комитета по разведке, возглавляемого республиканцами, является первой, направленной одному из членов семьи Трампа.

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