В Венесуэле задержан близкий соратник Гуайдо

Сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.

Об этом пишет DW.

Причиной задержания соратника временного президента страны Хуана Гуайдо стало то, что около недели назад он поддерживал попытку свержения власти.

Незадолго до того, как Самбрано был задержан, он написал в Twitter, находясь в салоне своей машины, что агенты Службы национальной безопасности Венесуэлы эвакуировали его автомобиль от резиденции его партии: "Когда мы отказались выходить, они использовали кран, чтобы насильно доставить нас прямо в Эль-Эликойде (следственный изолятор при штаб-квартире службы. - ред.)".

Гуайдо как глава парламента осудил задержание своего заместителя.

"Мы предупреждаем народ Венесуэлы и международное сообщество: режим похитил вице-спикера Национальной ассамблеи", - написал он в Twitter.

По словам лидера оппозиции, режим Мадуро пытается "разрушить власть, которая представляет всех венесуэльцев".

"Но они не добьются этого", - выразил уверенность Хуан Гуайдо.

Напомним: