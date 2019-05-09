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Война на востоке: 11 обстрелов за сутки, погиб 1 боец ​​ООС

Четверг, 9 мая 2019, 07:47

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Павлополь;

из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;

дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Богдановка;

из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Старогнатовка;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Новотошковское;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Железное.

За минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.

Военные сообщают, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 8 мая один оккупант был уничтожен, еще пять получили ранения. Также бойцы ООС уничтожили грузовик противника.

По состоянию на 7:00 9 мая обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Темы: ООСбоевые действия
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