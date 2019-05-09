Центр Киева перекрыт, много полиции

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Четверг, 9 мая 2019, 09:09

В четверг утром ряд улиц в центре Киева перекрыт для движения транспорта в связи с мероприятиями ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как ранее сообщала КГГА, с 5 утра перекрыто движение на улицах Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), Мазепы (от площади Арсенальной до улицы Лаврской), Н. Омеляновича-Павленко, Лаврской (от улицы Мазепы до улицы Цитадельной).

 

А также на переулках Инженерном и Бутышевом и на аллее Героев Крут.

Как передает корреспондент "Украинской правды", возле метро Арсенальная большое количество правоохранителей. Пройти от метро в направлении парка Славы можно только через коридор полиции. При этом у прохожих проверяют содержание больших сумок. Возле самого парка Славы также очень много правоохранителей.

Украинская правда

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Темы: Киев


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