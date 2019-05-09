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Боевики отдали тело морского пехотинца, который ранее исчез

Четверг, 9 мая 2019, 14:52
Боевики отдали тело морского пехотинца, который ранее исчез

Боевики 8 мая передали украинской стороне тело украинского морского пехотинца Дениса Козьмы, который исчез во время боя близ села Николаевка, что в Донецкой области.

Об этом Громадському сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Родным военного уже сообщили о гибели, отметили в штабе.

Напомним:

  • Об исчезновении военнослужащего 35 отдельная бригада морской пехоты сообщила 5 мая, не называя точной даты события.
  • По их информации, боевики пытались незаметно пройти через полосу обеспечения возле позиции ООС вблизи Николаевки. Военные, которые в это время несли дежурство, открыли огонь по боевикам, чтобы заставить их отступать. К украинским военным подошла резервная группа - боевики начали их обстреливать из пулеметов и стрелкового оружия. Именно во время этого боя исчез Козьма.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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