Боевики отдали тело морского пехотинца, который ранее исчез

Боевики 8 мая передали украинской стороне тело украинского морского пехотинца Дениса Козьмы, который исчез во время боя близ села Николаевка, что в Донецкой области.

Об этом Громадському сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Родным военного уже сообщили о гибели, отметили в штабе.

Напомним: