"ВимкниРосiйське": возле офиса новостной службы "Интера" провели акцию

Около 30 активистов общественной инициативы "ВимкниРосiйське" провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", производящей новостные программы для телеканала "Интер".

Как передает "Интерфакс-Украина", участники акции под офисом новостной службы "Интера" оставили телеканалу символическую "черную метку".

Все фото со страницы акции в Facebook

"Мы доносим очень четкий месседж до общественности: телеканал "Интер" – это агентура. Посещая его эфиры, приходя в студию телеканала, украинцы легитимизируют его деятельность. И этого не должно быть, и те, кто имеет проукраинскую позицию и услышит это, наконец-то должны отказаться посещать рупоры российской пропаганды", - сказал один из координаторов инициативы "ВимкниРосiйське" Дмитрий Жмайло журналистам в четверг в Киеве.

Активисты также оставили наклейки "ВимкниРосiйське" на дверях компании, затем акция завершилась.

Как сообщается на странице акции в Facebook, поводом к ее проведению стала программа ко Дню Победы - концерта "Победа. Одна на всех" и фильма "Ни шагу назад!", среди актеров которого - главный герой российской ленты "Донбасс. Окраина" - Гела Месхия.

"Фильм профинансирован Министерством культуры РФ, подкрепляет миф о "братоубийственной войне" на Востоке и запрещен к показу в Украине в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.

Ранее активисты инициативы "ВимкниРосійське" обратились в СБУ с официальным письмом, требуя принять меры по запрету российского медиа-продукта на "Интере".