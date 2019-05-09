"ВимкниРосiйське": возле офиса новостной службы "Интера" провели акцию

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Четверг, 9 мая 2019, 16:26

Около 30 активистов общественной инициативы "ВимкниРосiйське" провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", производящей новостные программы для телеканала "Интер".

Как передает "Интерфакс-Украина", участники акции под офисом новостной службы "Интера" оставили телеканалу символическую "черную метку".

 
Все фото со страницы акции в Facebook

"Мы доносим очень четкий месседж до общественности: телеканал "Интер" – это агентура. Посещая его эфиры, приходя в студию телеканала, украинцы легитимизируют его деятельность. И этого не должно быть, и те, кто имеет проукраинскую позицию и услышит это, наконец-то должны отказаться посещать рупоры российской пропаганды", - сказал один из координаторов инициативы "ВимкниРосiйське" Дмитрий Жмайло журналистам в четверг в Киеве.

 

Активисты также оставили наклейки "ВимкниРосiйське" на дверях компании, затем акция завершилась.

Как сообщается на странице акции в Facebook, поводом к ее проведению стала программа ко Дню Победы - концерта "Победа. Одна на всех" и фильма "Ни шагу назад!", среди актеров которого - главный герой российской ленты "Донбасс. Окраина" - Гела Месхия.

 

"Фильм профинансирован Министерством культуры РФ, подкрепляет миф о "братоубийственной войне" на Востоке и запрещен к показу в Украине в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.

Ранее активисты инициативы "ВимкниРосійське" обратились в СБУ с официальным письмом, требуя принять меры по запрету российского медиа-продукта на "Интере".

Украинская правда

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Темы: телевидение акции Интер


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