"ВимкниРосiйське": возле офиса новостной службы "Интера" провели акцию
Около 30 активистов общественной инициативы "ВимкниРосiйське" провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", производящей новостные программы для телеканала "Интер".
Как передает "Интерфакс-Украина", участники акции под офисом новостной службы "Интера" оставили телеканалу символическую "черную метку".
"Мы доносим очень четкий месседж до общественности: телеканал "Интер" – это агентура. Посещая его эфиры, приходя в студию телеканала, украинцы легитимизируют его деятельность. И этого не должно быть, и те, кто имеет проукраинскую позицию и услышит это, наконец-то должны отказаться посещать рупоры российской пропаганды", - сказал один из координаторов инициативы "ВимкниРосiйське" Дмитрий Жмайло журналистам в четверг в Киеве.
Активисты также оставили наклейки "ВимкниРосiйське" на дверях компании, затем акция завершилась.
Как сообщается на странице акции в Facebook, поводом к ее проведению стала программа ко Дню Победы - концерта "Победа. Одна на всех" и фильма "Ни шагу назад!", среди актеров которого - главный герой российской ленты "Донбасс. Окраина" - Гела Месхия.
"Фильм профинансирован Министерством культуры РФ, подкрепляет миф о "братоубийственной войне" на Востоке и запрещен к показу в Украине в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии", - говорится в сообщении.
Ранее активисты инициативы "ВимкниРосійське" обратились в СБУ с официальным письмом, требуя принять меры по запрету российского медиа-продукта на "Интере".
В свою очередь директор компании "Национальные информационные системы" Александр Пилипец назвал акцию протеста "Выключи российское" под офисом проплаченной, пишет Hromadske.
"Я считаю, что это - псевдоактивисты за проплаченные деньги. Осталось очень мало денег после президентских выборов, осталось бы больше - больше бы на 20 человек пришло. У меня очень много проблем, работы, чтобы обращать внимание на сугубо проплаченные политические акции", - заявил Пилипец.
Напомним,
- Владельцами телеканала "Интер" является Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.
- Несколько лет возле офисов телеканала периодически проходят акции с требованием лишить СМИ лицензии.
- 9 мая 2018 года в Киеве в здание, где располагается администрация телеканала "Интер", участники акции против концерта на телеканале ко Дню победы бросили "коктейль Молотова".