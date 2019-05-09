День победы: 700 тысяч участников акций, два дела за "хулиганку"

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Четверг, 9 мая 2019, 16:52

9 мая участие в акциях по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли около 700 тыс. человек.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало, пишет Интерфакс-Украина.

Всего в Украине прошло более 1400 массовых мероприятий, наиболее масштабные - в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье.

Среди нарушений во время акций зафиксировано использование георгиевских лент, символов тоталитарных режимов и хулиганство.

"Зафиксировано два уголовных дела по статье "хулиганство, совершенное группой лиц ", одно из них - по событиям утром 9 мая в Кривом Роге", - сообщил Тракало.

Также зарегистрировано 33 происшествия, связанные с использованием запрещенной символики, из них 13 - за использование "георгиевской ленты", по всем фактам составлены админпротоколы.

Ранее в МВД сообщили, что по состоянию на 14:00 зарегистрировано 5 уголовных производств, связанных с использованием запрещенной символики.

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Темы: 9 мая полиция криминал


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