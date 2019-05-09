Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День победы: 700 тысяч участников акций, два дела за "хулиганку"

Четверг, 9 мая 2019, 16:52

9 мая участие в акциях по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли около 700 тыс. человек.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало, пишет Интерфакс-Украина.

Всего в Украине прошло более 1400 массовых мероприятий, наиболее масштабные - в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье.

Среди нарушений во время акций зафиксировано использование георгиевских лент, символов тоталитарных режимов и хулиганство.

"Зафиксировано два уголовных дела по статье "хулиганство, совершенное группой лиц ", одно из них - по событиям утром 9 мая в Кривом Роге", - сообщил Тракало.

Также зарегистрировано 33 происшествия, связанные с использованием запрещенной символики, из них 13 - за использование "георгиевской ленты", по всем фактам составлены админпротоколы.

Ранее в МВД сообщили, что по состоянию на 14:00 зарегистрировано 5 уголовных производств, связанных с использованием запрещенной символики.

Темы: 9 маяполициякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
9 мая
Партия президента Молдовы хочет отменить "День победы" 9 мая
Жена Шредера потеряла работу после празднования 9 мая в посольстве РФ
War Speeches. Европейский путь против "победобесия"
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: