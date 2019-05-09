"Самопомич" пойдет на выборы сама, объединяться ни с кем не будет - Садовый

2264 просмотра
Четверг, 9 мая 2019, 22:04

Участие в парламентских выборах партия "Самопомич" будет принимать самостоятельно, объединения с другими политсилами не планируется.

Об этом в эфире программы "Мокрик По Живому" на "Общественном" заявил лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что договоренностей об объединении на парламентских выборах у "Самопомочи" нет ни с кем, а с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.

"Думаю, что (на выборы - ред.) будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, которые имеют большой опыт, которые являются экспертами", - заявил Садовый.

Лидер "Самопомочи" также заявил, что в списке от партии на парламентских выборах "будет 70% новых лиц".

"В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 будут новые лица. ... Это будут региональные лидеры, лидеры общественных мнений. То есть мы ... будем привлекать новых активных людей, чтобы они были в украинской политике", - отметил Садовый.

Читайте также: 

Будем жить по-новому? Как быстро сменится власть после выборов-2019

Напомним, 

  • Очередные выборы в Верховную Раду IX созыва запланированы на 27 октября 2019 года.
  • Победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • Позже представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в рамках Конституции роспуск парламента "теоретически возможен после инаугурации кандидата". 
  • 4 мая Зеленский после встречи с представителями парламентских фракций и народными депутатами заявил, что "говорить о роспуске Верховной Рады рано". 
  • Фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" утверждают, что проведение досрочных выборов Верховной Рады является незаконным и они должны пройти в октябре.
  • По словам спикера ВР Андрея Парубия, оснований для роспуска парламента в настоящее время нет, а после 27 мая "их и не сможет возникнуть". 
  • В ЦИК заявили, что в случае объявления досрочных парламентских выборов, Центризбирком будет готов к их проведению.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Самопомич виборы Садовый


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Самопомич" покидают еще 5 нардепов 8 мая 2019, 20:46
Тимошенко против ограничения полномочий Зеленского 27 апреля 2019, 10:55
"Самопомич" передала свой законопроект о президенте команде Зеленского 24 апреля 2019, 16:16
Все новости
Главные новости
"Самопомич" пойдет на выборы сама, объединяться ни с кем не будет - Садовый
Укртранснафта определила дату переговоров с РФ о нефти из "Дружбы"
Двух задержанных осенью украинских рыбаков отпустили домой - РФ
Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам
Все новости
еда

10 причин, почему вам стоит есть яблоки

здоровье

Как похудеть в руках: 9 советов, чтобы избавиться от лишнего жира

здоровье

Когда стоит проверить слух и как его сохранить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів