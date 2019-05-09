"Самопомич" пойдет на выборы сама, объединяться ни с кем не будет - Садовый
Участие в парламентских выборах партия "Самопомич" будет принимать самостоятельно, объединения с другими политсилами не планируется.
Об этом в эфире программы "Мокрик По Живому" на "Общественном" заявил лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый.
Он отметил, что договоренностей об объединении на парламентских выборах у "Самопомочи" нет ни с кем, а с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.
"Думаю, что (на выборы - ред.) будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, которые имеют большой опыт, которые являются экспертами", - заявил Садовый.
Лидер "Самопомочи" также заявил, что в списке от партии на парламентских выборах "будет 70% новых лиц".
"В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 будут новые лица. ... Это будут региональные лидеры, лидеры общественных мнений. То есть мы ... будем привлекать новых активных людей, чтобы они были в украинской политике", - отметил Садовый.
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Напомним,
- Очередные выборы в Верховную Раду IX созыва запланированы на 27 октября 2019 года.
- Победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
- Позже представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в рамках Конституции роспуск парламента "теоретически возможен после инаугурации кандидата".
- 4 мая Зеленский после встречи с представителями парламентских фракций и народными депутатами заявил, что "говорить о роспуске Верховной Рады рано".
- Фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" утверждают, что проведение досрочных выборов Верховной Рады является незаконным и они должны пройти в октябре.
- По словам спикера ВР Андрея Парубия, оснований для роспуска парламента в настоящее время нет, а после 27 мая "их и не сможет возникнуть".
- В ЦИК заявили, что в случае объявления досрочных парламентских выборов, Центризбирком будет готов к их проведению.