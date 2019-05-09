"Самопомич" пойдет на выборы сама, объединяться ни с кем не будет - Садовый

Участие в парламентских выборах партия "Самопомич" будет принимать самостоятельно, объединения с другими политсилами не планируется.

Об этом в эфире программы "Мокрик По Живому" на "Общественном" заявил лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что договоренностей об объединении на парламентских выборах у "Самопомочи" нет ни с кем, а с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.

"Думаю, что (на выборы - ред.) будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, которые имеют большой опыт, которые являются экспертами", - заявил Садовый.

Лидер "Самопомочи" также заявил, что в списке от партии на парламентских выборах "будет 70% новых лиц".

"В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 будут новые лица. ... Это будут региональные лидеры, лидеры общественных мнений. То есть мы ... будем привлекать новых активных людей, чтобы они были в украинской политике", - отметил Садовый.

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Напомним,