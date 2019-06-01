Садовый заявил, что верит в объединение с Вакарчуком в парламенте
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Суббота, 1 июня 2019, 00:17
Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что надеется на союз с партией Святослава Вакарчука "Голос".
Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".
"На прошлой неделе я общался с Вакарчуком. Я бы очень хотел, чтобы по округам мы имели общих кандидатов, но по спискам однозначно, что мы выстраиваем свои списки на тех принципах, которые приемлемы", - отметил Садовый.
"То, что с Вакарчуком мы еще раньше говорили об объединении в парламенте, я в это верю", - добавил он.
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Напомним:
- 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
- 24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
- В команду Вакарчука уже вошли Павел Кухта и Ярослав Железняк.
- 28 мая Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями.
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