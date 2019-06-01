Партия Таруты будет идти на выборы вместе с "Батькивщиной"

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Суббота, 1 июня 2019, 00:45

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил, что политсила на внеочередном съезде приняла решение о совместном походе на внеочередные выборы в Верховную Раду вместе с партией "Батькивщина".

Об этом сообщает пресс-служба партии "Основа".

"Прежде всего речь идет о объединении идеологических платформ партии "Основа" и "Батькивщина" в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах", - отметил Тарута.

По его словам, Юлия Тимошенко - достойная кандидатура для того, чтоб возглавить следующее правительство.

Глава партии "Основа" Андрей Николаенко добавил, что партии будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него самых рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных и согласованных политсоветами "Батькивщины" и "Основы".

Напомним:

  • Перед первым туром президентских выборов кандидат в президенты Сергей Тарута заявил об объединении усилий с Юлией Тимошенко, но остался в бюллетенях и получил мизерную поддержку.
  • Тимошенко по результатам первого тура стала третьей – и во второй тур выборов не прошла.

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Темы: Тарута Батькивщина виборы


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