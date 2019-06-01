Дело MH17 Нидерланды требуют разъяснений от Малайзии из-за заявления о роли РФ

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Суббота, 1 июня 2019, 01:17

Правительство Нидерландов потребовало разъяснений от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17.

Об этом сообщает NOS.

Правительство Нидерландов обратился к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

Перед этим глава правительства Малайзии Махатхир Мохаммад заявил, что хотел бы видеть более убедительные доказательства того, что именно Россия сбила пассажирский самолет МН17.

Напомним:

  • В мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за ее роль в сбитии "Боинга" в небе над Донбассом.
  • 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

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Темы: Нидерланды Росcия MH17


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