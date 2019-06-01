Дело MH17 Нидерланды требуют разъяснений от Малайзии из-за заявления о роли РФ

Правительство Нидерландов потребовало разъяснений от Малайзии в связи с последними заявлениями премьер-министра Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17.

Об этом сообщает NOS.

Правительство Нидерландов обратился к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

Перед этим глава правительства Малайзии Махатхир Мохаммад заявил, что хотел бы видеть более убедительные доказательства того, что именно Россия сбила пассажирский самолет МН17.

Напомним: