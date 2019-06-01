Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп сообщил, когда официально объявит об участии в выборах 2020 года

Суббота, 1 июня 2019, 01:46
Трамп сообщил, когда официально объявит об участии в выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня он официально объявит о своем участии в президентских выборах 2020 года.

Об этом он написал в Twitter.

"Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, в центре Amway на 20 000 мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!", - заявил Трамп.

Напомним:

  • Ранее действующий глава Белого дома заявил, что уверен в своей победе на выборах 2020 года.
  • Трамп собрал более $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал 2019 года.
  • Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: