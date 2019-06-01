Трамп сообщил, когда официально объявит об участии в выборах 2020 года

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Суббота, 1 июня 2019, 01:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 июня он официально объявит о своем участии в президентских выборах 2020 года.

Об этом он написал в Twitter.

"Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, в центре Amway на 20 000 мест. Присоединяйтесь к нам на этом историческом митинге!", - заявил Трамп.

Напомним:

  • Ранее действующий глава Белого дома заявил, что уверен в своей победе на выборах 2020 года.
  • Трамп собрал более $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал 2019 года.
  • Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

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Темы: Трамп США


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