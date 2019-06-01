Китай повысил пошлины на ряд американских товаров на $60 млрд

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Суббота, 1 июня 2019, 04:37

С 1 июня Китай повышает пошлины на американский импорт на сумму около 60 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новые тарифы введены относительно более 2500 видов американских товаров - на них пошлины повышены на 20 или 25 процентов.

В частности, 25% пошлиной будут облагаться механические изделия, природный газ и косметика.

До 20% повысили пошлины на дерево и отделочные инструменты, 10% пошлиной облагается стекло, лазеры и клапаны.

Отмечается, что такими действиями Китай ответил на пошлины, котороые в отношении китайских товаров в мае ввел Вашингтон.

Напомним:

  • 10 мая в Соединенных Штатах вступило в силу анонсированное Дональдом Трампом 5 мая повышение ставок ввозной пошлины для некоторых групп китайских товаров.
  • Ставки ввозной пошлины выросли с 10 до 25 процентов и касаться 5700 наименований товаров из КНР годовым объемом импорта 200 млрд долларов.

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Темы: Китай США


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