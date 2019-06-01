Китай повысил пошлины на ряд американских товаров на $60 млрд
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Суббота, 1 июня 2019, 04:37
С 1 июня Китай повышает пошлины на американский импорт на сумму около 60 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новые тарифы введены относительно более 2500 видов американских товаров - на них пошлины повышены на 20 или 25 процентов.
В частности, 25% пошлиной будут облагаться механические изделия, природный газ и косметика.
До 20% повысили пошлины на дерево и отделочные инструменты, 10% пошлиной облагается стекло, лазеры и клапаны.
Отмечается, что такими действиями Китай ответил на пошлины, котороые в отношении китайских товаров в мае ввел Вашингтон.
Напомним:
- 10 мая в Соединенных Штатах вступило в силу анонсированное Дональдом Трампом 5 мая повышение ставок ввозной пошлины для некоторых групп китайских товаров.
- Ставки ввозной пошлины выросли с 10 до 25 процентов и касаться 5700 наименований товаров из КНР годовым объемом импорта 200 млрд долларов.
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