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ООС: Боевики били из минометов, артиллерии и гранатометов, 2 раненых

Суббота, 1 июня 2019, 07:24

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 8 раз обстреляли позиции ОС: дважды возле населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм.

Дважды возле города Красногоровка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле города Авдеевка - из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия.

Дважды возле населенного пункта Старогнатовка - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: возле населенного пункта Майское - из артиллерийских систем калибра 122 мм; возле населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки, 31 мая 5 оккупантов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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