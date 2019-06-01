В первый день лета погода ухудшится: обещают шквалы и град

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Суббота, 1 июня 2019, 08:59

В субботу, 1 июня, в ряде регионов ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, уровень опасности - "желтый" (первый)", - сообщают синоптики.

В Киеве 1-3 июня ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

 

По прогнозам Укргидрометцентра, 1 июня дожди также ожидаются в западных регионах, на севере и в центре Украины, а также в Одесской и Николаевской областях.

 

1 - 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, сообщает ГСЧС.

В Киеве 1-3 июня ожидается пожарная опасность 4 класса, в Киевской области 1-5 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также в ГосЧС сообщили, что в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 1 июня обесточенными остаются 53 населенных пунктов в 3 областях: в Сумской - 30 н.п., Черкасской - 20 н.п., в Кировоградской - 3.

Украинская правда

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Темы: погода


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