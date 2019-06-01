Экс-прокурор получил 9 лет: с 2014-го работает на боевиков ОРДО

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Суббота, 1 июня 2019, 09:51

Экс-сотрудника органов прокуратуры Украины заочно приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества за сотрудничество с боевиками "ДНР".

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Бывший прокурор признан виновным по ч.1 ст. 258-3 УК (создание или участие в террористической группе или террористической организации).

По данным ГПУ, в ходе специального судебного производства установлено, что в августе 2014 года экс-прокурор начал сотрудничать с террористической организацией "ДНР", заняв должность начальника следственного управления так называемой "Генеральной прокуратуры "ДНР".

"Продолжая находиться на указанной должности и по сегодняшний день, перебежчик отдает подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведении следственных действий, вызовах на допрос, незаконном задержании лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, которые нарушают конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - заявили в ведомстве.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО суд прокуратура


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