На оккупированный Донбасс отвезли тонны гуманитарки для очистки воды
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Суббота, 1 июня 2019, 09:59
Жителям Донецкой области доставили химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь.
Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"22 грузовика от посольства Швейцарии в Украине последовали на выезд на временно оккупированную территории Украины через КПВВ "Новотроицкое", - сообщили в Госпогранслужбе.
По данным пограничников, общий вес гуманитарной помощи - около 400 тонн.
Украинская правда
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