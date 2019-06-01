На оккупированный Донбасс отвезли тонны гуманитарки для очистки воды

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Суббота, 1 июня 2019, 09:59

Жителям Донецкой области доставили химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь.

Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ГПСУ. 

"22 грузовика от посольства Швейцарии в Украине последовали на выезд на временно оккупированную территории Украины через КПВВ "Новотроицкое", - сообщили в Госпогранслужбе. 

По данным пограничников, общий вес гуманитарной помощи - около 400 тонн.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО гуманитарка вода экология


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