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Полторак анонсировал премии бойцам: по 3 тысячи для "повышения мотивации"

Суббота, 1 июня 2019, 10:23

Личный состав подразделений Вооруженных сил перед выходом в район проведения Операции объединенных сил будут премировать в размере 3 тысяч гривен.

Об этом 1 июня заявил глава Минобороны Степан Полторак.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения ООС, принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс грн.", - сообщил он.

"Определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания", - заявил Полторак.

Украинская правда

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Темы: армияденьгиПолторакООС
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