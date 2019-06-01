Полторак анонсировал премии бойцам: по 3 тысячи для "повышения мотивации"

685 просмотров
Суббота, 1 июня 2019, 10:23

Личный состав подразделений Вооруженных сил перед выходом в район проведения Операции объединенных сил будут премировать в размере 3 тысяч гривен.

Об этом 1 июня заявил глава Минобороны Степан Полторак.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения ООС, принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс грн.", - сообщил он.

"Определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания", - заявил Полторак.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: армия деньги Полторак ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский внес в Раду неотложный законопроект 31 мая 2019, 18:37
Разведчики морского спецназа провели учения в Черном море 30 мая 2019, 12:23
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами 29 мая 2019, 09:55
Все новости
Главные новости
Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон - СМИ
Климкин анонсировал возобновление переговоров ТКГ в Минске
Трамп сообщил, когда официально объявит об участии в выборах 2020 года
Дело MH17 Нидерланды требуют разъяснений от Малайзии из-за заявления о роли РФ
Все новости
мнение

Одинокий пьяный левша и еще 7 признаков гения

Медицина

Невакцинированному ребенку нельзя ходить в садик

мнение

На что нас с детства "программирует" LEGO?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів