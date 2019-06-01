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Зеленский оценил "важный сигнал от США"

Суббота, 1 июня 2019, 12:00
Зеленский оценил важный сигнал от США

Проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства 1 июня.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.

Также он поблагодарил президента США Дональду Трампу за приглашение осуществить официальный визит в Вашингтон.

Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Украины, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укреплении возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Напомним,

  • Ранее, по данным издания ZN.ua, стало известно, что Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, в АП эту информацию официально не подтверждали.
  • 20 мая Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой в ближайшее время.
  • В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского, передал ему послание от Трампа относительно будущего сотрудничества.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСША
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