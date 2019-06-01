Зеленский оценил "важный сигнал от США"

Проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства 1 июня.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.

Также он поблагодарил президента США Дональду Трампу за приглашение осуществить официальный визит в Вашингтон.

Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Украины, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укреплении возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Напомним,