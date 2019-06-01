В июне украинцы будут отдыхать 12 дней
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Суббота, 1 июня 2019, 12:31
В июне текущего года у украинцев будет 12 выходных дней с трехдневными уикендами 15-17 июня и 28-30 июня.
В соответствии со ст. 73 Кодекса законов о труде Украины, праздничные выходные дни приходятся на Троицу и День Конституции Украины, пишет Интерфакс-Украина.
Выходной день праздника Троицы, который выпадает на в воскресенье, 16 июня, переносится на понедельник, 17 июня.
Согласно КЗОТ, в праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим причинам (непрерывные предприятия, учреждения, организации), и работы, связанные с необходимостью обслуживания населения.
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