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В Киеве провели марш за освобождение заложников Кремля

Суббота, 1 июня 2019, 13:18

В Киеве проходит акция в поддержку политических заключенных Кремля - украинских граждан, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Акция проходит в парке им.Шевченко, участие в ней принимают несколько сотен человек, сообщает Hromadske.

Организаторы акции планируют отправиться маршем к Администрации президента, где вручат свои требования о скорейшем освобождении политзаключенных. 

Темы: политзаключенныеРосcияКиевмитинги
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