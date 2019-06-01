В Киеве провели марш за освобождение заложников Кремля

В Киеве проходит акция в поддержку политических заключенных Кремля - украинских граждан, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Акция проходит в парке им.Шевченко, участие в ней принимают несколько сотен человек, сообщает Hromadske.

Организаторы акции планируют отправиться маршем к Администрации президента, где вручат свои требования о скорейшем освобождении политзаключенных.

Частина бранців Кремля продовжують говорити вголос та захищати свої права навіть у російських тюрмах. Частину повністю позбавили такої можливості. Росія навіть не визнає їхнє існування. Але ми пам’ятаємо кожного і говоритимемо за всіх них, поки вони там. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/YBv3AmZtzE