Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двух чиновников Укрзализныци задержали за взяточничество

Суббота, 1 июня 2019, 13:41

Начальник отдела и замруководителя одного из филиалов "Укрзализныци" задержаны за вымогательство и получение взятки. 

Об этом 1 июня сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Чиновники требовали 270 тыс. гривен от представителя коммерческой структуры, за указанную сумму злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества. Правоохранители задержали обоих чиновников на рабочем месте после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

 
 
фото - пресс-центр СБУ

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцявзяткаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: