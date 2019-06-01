Двух чиновников Укрзализныци задержали за взяточничество

124 просмотра
Суббота, 1 июня 2019, 13:41

Начальник отдела и замруководителя одного из филиалов "Укрзализныци" задержаны за вымогательство и получение взятки. 

Об этом 1 июня сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Чиновники требовали 270 тыс. гривен от представителя коммерческой структуры, за указанную сумму злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества. Правоохранители задержали обоих чиновников на рабочем месте после получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

 
 
фото - пресс-центр СБУ

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Укрзализныця взятка СБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Под Киевом скорый поезд забросали камнями: разбили лобовое стекло 31 мая 2019, 17:59
Экономические новости 30 мая: визит миссии МВФ и уменьшение финансирования субсидий 30 мая 2019, 22:07
Убытки на 39,8 млн "Укрзализныци": НАБУ сообщил два подозрения 23 мая 2019, 16:01
Все новости
Главные новости
Российские санкции: поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину резко снижены
Зеленский оценил "важный сигнал от США"
Гройсман: Программа МВФ может быть дополнена "серьезными" вопросами
В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США
Все новости
еда

10 специй, которые помогут похудеть

мир

В Великобритании дети пытаются отбелить свою кожу

Фото

Дональд Трамп на обложках

Поиск по сайту
Архив
Весь архів