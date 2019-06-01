Зеленский расширил структуру АП должностями своих помощников и представителей

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Суббота, 1 июня 2019, 15:22

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в структуру АП должности своего первого помощника, помощников, представитель президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.

Соответствующие изменения внесены указом №347/2019 от 31 мая.

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Изменения внесены в утвержденное от 2 апреля 2010 г. Положение об Администрации президента Украины и указ от 14 июля 2014 года "Вопросы администрации президента Украины".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Администрация президента


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