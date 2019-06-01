Зеленский расширил структуру АП должностями своих помощников и представителей
2283 просмотра
Суббота, 1 июня 2019, 15:22
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в структуру АП должности своего первого помощника, помощников, представитель президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.
Соответствующие изменения внесены указом №347/2019 от 31 мая.
Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.
Изменения внесены в утвержденное от 2 апреля 2010 г. Положение об Администрации президента Украины и указ от 14 июля 2014 года "Вопросы администрации президента Украины".
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua