Луценко заявил, что Россия готовит блокаду украинской ГТС и дал советы
Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Россия готовит блокаду украинской газотранспортной системы.
Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook, комментируя заседание СНБО по проблемам в области энергетики, которое прошло 31 мая.
"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее", - заявил Луценко и перечислил свои предложения в энергетической сфере.
Генпрокурор отметил, что Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления странами ЕС.
"Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!)% доходов Нафтогаза", - считает Луценко.
Кроме того, он предлагает внести в проект Госбюджета "ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа".
По мнению генпрокурора, это может стать источником социальной помощи шахтерам.
Также Луценко отмечает, что незаконный отбор газа частными облгазами составил в этом году 5 млрд, а к концу года объем хищений может составить 10 млрд кубометров.
"Очевидно, что надо не только надеяться на действия от НАБУ, но и лишить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года", - считает он.
Кроме того, по словам Луценко, "в условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украины имеет в силу давно утвержденных санкций против Роснефти наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс Прикарпатзахідтранс".
Напомним,
- Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что главными проблемами являются "возможность потери Украиной транзита российского газа с 1 января 2020 г. и антиукраинские санкции РФ, которые вводятся со 2 июня".
- На заседании СНБО, которое состоялось 31 мая, "на поиск идей, как преодолеть проблемы в энергетике", решили дать участникам встречи еще 2 недели и собраться еще раз.
- Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Луценко не пригласили на совещание, хотя он является членом СНБО.
- 1 июня он заявил, что совещание президента с членами СНБО и руководителями энергетической отрасли выявило "несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу нацбезопасности".
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