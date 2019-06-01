Луценко заявил, что Россия готовит блокаду украинской ГТС и дал советы

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Россия готовит блокаду украинской газотранспортной системы.

Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook, комментируя заседание СНБО по проблемам в области энергетики, которое прошло 31 мая.

"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее", - заявил Луценко и перечислил свои предложения в энергетической сфере.

Генпрокурор отметил, что Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления странами ЕС.

"Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!)% доходов Нафтогаза", - считает Луценко.

Кроме того, он предлагает внести в проект Госбюджета "ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа".

По мнению генпрокурора, это может стать источником социальной помощи шахтерам.

Также Луценко отмечает, что незаконный отбор газа частными облгазами составил в этом году 5 млрд, а к концу года объем хищений может составить 10 млрд кубометров.

"Очевидно, что надо не только надеяться на действия от НАБУ, но и лишить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года", - считает он.

Кроме того, по словам Луценко, "в условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украины имеет в силу давно утвержденных санкций против Роснефти наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс Прикарпатзахідтранс".

Напомним,