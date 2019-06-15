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Суббота, 15 июня 2019, 14:56

В воскресенье в западном регионе Украины, а также в Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди, местами грозы, по всей территории воздух прогреется до +32...+34 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

 

Во второй половине 16 июня и 17 июня на реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская обл.) Ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,2 - 1,2 м над уровнями, без негативных последствий.

"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, на малых водотоках - резкое временное повышение уровней воды. В горах существует угроза образования локальных селевых потоков", - сообщили в Укргидрометцентре.

15-17 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, в ночь на 15 июня температура в Киеве превысила предыдущий рекорд 1924 года.

"Учитывая чрезвычайно теплую ночь, существует вероятность превышения рекорда средней суточной температуры воздуха для этого дня", - отметили в ЦГО.

Украинская правда

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Темы: погода
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