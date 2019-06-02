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Супрун: с 2020 года детей не будут принимать в детдома

Воскресенье, 2 июня 2019, 05:25

С 2020 году в украинские детдома не будут принимать детей, они будут превращены в паллиативно-реабилитационные центры.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в facebook.

По ее словам, к 2020 году все детские дома будут работать в обычном режиме, но параллельно будет вестись необходимая подготовка для устройства всех детей в родные, патронатные или приемные семьи.

"С 2020 года детей не будут принимать дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - сообщила Супрун.

Она пояснила, что в качестве альтернативы детским домам существует практика патронатной семьи (временной). Это переходный период перед подготовкой передачи ребенка семье, которая ею будет заниматься. Каждый ребенок, родители которого не могут по ряду причин забрать его домой и налаживают свою жизнь, должны находиться не в интернате, а в патронатной семье.

Внедрением этих изменений должны активно заниматься местные департаменты здравоохранения и управления соцзащиты.

В то же время, по словам руководительницы МОЗ, до 2023 года на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры.

"Во вновь созданных центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативу. Центр также может оказывать услуги по респису - временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти заведения не превратятся", - рассказала Супрун.

Она подчеркнула, что паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список" - гарантированный государством пакет услуг, за который будет платить Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные.

"Все эти изменения не означают, что дети из детских домов останутся без жилья. Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", - отметила и.о. минстр здравоохранения.

Супрун подчеркнула, что весь цивилизованный мир отказался или отказывается от устройства детей в детдома.

"Не живут дети в интернатах и до совершеннолетия. Такого просто не существует. Так не должно быть и у нас", - заявила она.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинздравСупрундети
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