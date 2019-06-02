Американский сенатор прокомментировал встречу с Зеленским
Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман уверил, что США продолжат помогать Украине.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Как сопредседатель украинского кокуса в Сенате, я буду продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США", - заявил Портман.
As co-chair of the Senate Ukraine Caucus, I’ll continue to support a free & democratic #Ukraine through appropriate U.S. military, political, & economic assistance. pic.twitter.com/MUE1caG6RB— Rob Portman (@senrobportman) 1 червня 2019 р.
"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействия российской агрессии", - прокомментировал Портман переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве.
Напомним:
- В Палате представителей Конгресса США представили законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
- Также он поблагодарил президента США Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.
- 20 мая Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой в ближайшее время.
- В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского, передал ему послание от Трампа относительно будущего сотрудничества.
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