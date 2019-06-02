Американский сенатор прокомментировал встречу с Зеленским

247 просмотров
Воскресенье, 2 июня 2019, 07:05

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман уверил, что США продолжат помогать Украине.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Как сопредседатель украинского кокуса в Сенате, я буду продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США", - заявил Портман.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействия российской агрессии", - прокомментировал Портман переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве.

Напомним:

  • В Палате представителей Конгресса США представили законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
  • Также он поблагодарил президента США Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.
  • 20 мая Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой в ближайшее время.
  • В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского, передал ему послание от Трампа относительно будущего сотрудничества.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Помпео и Меркель обсудили поддержку Украины – Госдеп 1 июня 2019, 20:27
Зеленский оценил "важный сигнал от США" 1 июня 2019, 12:00
В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США 1 июня 2019, 11:07
Все новости
Главные новости
На рок-фестивале Kozak Fest-за урагана обрушилась крыша сцены
Работники полиции, которые стреляли в ребенка, задержаны
МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков
Полицейские могли стрелять в голову 5-летнему мальчику - ГБР
Все новости
исследование

У детей и подростков растет чувство тревоги

мандри

Тустань: уникальная средневековая крепость в Карпатах, о которой вы даже не слышали

Медицина

Невакцинированному ребенку нельзя ходить в садик

Поиск по сайту
Архив
Весь архів