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Американский сенатор прокомментировал встречу с Зеленским

Воскресенье, 2 июня 2019, 07:05

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман уверил, что США продолжат помогать Украине.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Как сопредседатель украинского кокуса в Сенате, я буду продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США", - заявил Портман.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействия российской агрессии", - прокомментировал Портман переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Киеве.

Напомним:

  • В Палате представителей Конгресса США представили законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
  • Также он поблагодарил президента США Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.
  • 20 мая Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой в ближайшее время.
  • В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского, передал ему послание от Трампа относительно будущего сотрудничества.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЗеленский
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