Американский сенатор прокомментировал встречу с Зеленским

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман уверил, что США продолжат помогать Украине.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Как сопредседатель украинского кокуса в Сенате, я буду продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США", - заявил Портман.

As co-chair of the Senate Ukraine Caucus, I’ll continue to support a free & democratic #Ukraine through appropriate U.S. military, political, & economic assistance. pic.twitter.com/MUE1caG6RB