Война на востоке: 15 обстрелов, оккупанты понесли потери

931 просмотр
Воскресенье, 2 июня 2019, 07:43

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы:

  • дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения боевых машин пехоты;
  • у населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;
  • четыре раза вблизи села Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Пищевик - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи города Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды у населенного пункта Верхнеторецкое - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Опытное - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня двое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.

По состоянию на 7:00 2 июня враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово, и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новгородское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника украинские подразделения открывали ответный огонь, потери врага уточняются.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Полторак анонсировал премии бойцам: по 3 тысячи для "повышения мотивации" 1 июня 2019, 10:23
ООС: Боевики били из минометов, артиллерии и гранатометов, 2 раненых 1 июня 2019, 07:24
Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Водяного и Марьинки 31 мая 2019, 19:06
Все новости
Главные новости
На рок-фестивале Kozak Fest-за урагана обрушилась крыша сцены
Работники полиции, которые стреляли в ребенка, задержаны
МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков
Полицейские могли стрелять в голову 5-летнему мальчику - ГБР
Все новости
еда

Как голубика может улучшить состояние вашего сердца и сосудов

Культура

Что такое бортництво и почему пчелы должны стать новой визиткой Украины

Фото

Дональд Трамп на обложках

Поиск по сайту
Архив
Весь архів