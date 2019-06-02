Война на востоке: 15 обстрелов, оккупанты понесли потери
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы:
- дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения боевых машин пехоты;
- у населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;
- четыре раза вблизи села Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Пищевик - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи города Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды у населенного пункта Верхнеторецкое - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Опытное - из стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня двое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.
По состоянию на 7:00 2 июня враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово, и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новгородское.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника украинские подразделения открывали ответный огонь, потери врага уточняются.