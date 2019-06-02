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Война на востоке: 15 обстрелов, оккупанты понесли потери

Воскресенье, 2 июня 2019, 07:43

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы:

  • дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения боевых машин пехоты;
  • у населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;
  • четыре раза вблизи села Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Пищевик - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи города Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды у населенного пункта Верхнеторецкое - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Опытное - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня двое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.

По состоянию на 7:00 2 июня враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово, и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новгородское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника украинские подразделения открывали ответный огонь, потери врага уточняются.

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Темы: ООСбоевые действия
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