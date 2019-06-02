Война на востоке: 15 обстрелов, оккупанты понесли потери

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы:

дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения боевых машин пехоты;

у населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;

четыре раза вблизи села Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Пищевик - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи города Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у населенного пункта Верхнеторецкое - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Опытное - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня двое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.

По состоянию на 7:00 2 июня враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово, и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новгородское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника украинские подразделения открывали ответный огонь, потери врага уточняются.