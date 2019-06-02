Россию могут не пустить на ОИ-2020: очередной допинговый скандал

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Воскресенье, 2 июня 2019, 12:35

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.

Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко. 

"Высокопоставленные чиновники из Федерации легкой атлетики РФ могли вступить в сговор и помочь Лысенко, который пропустил допинг-тесты в 2018 году и которого подозревают в даче ложных показаний о своем  местонахождении в это время", - пишет издание.

Чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики при этом подозревают в сокрытии информации по его делу.

СМИ отмечает, что инцидент привел к расследованию, "которое может подорвать усилия президента РФ Владимира Путина убедить мир в том, что скандальноизвестная сборная РФ должна быть допущена к участию в международных соревнованиях". 

Украинская правда

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Темы: Росcия Олимпиада скандал


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