Путина не пригласили на юбилейные торжества по случаю Нормандской операции

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Воскресенье, 2 июня 2019, 12:59

Президента РФ Владимира Путина впервые не пригласили на торжественные и памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции.

Масштабные мероприятия по случаю 75-летия начала операции "Overlord" во Второй мировой войне состоятся 5 июня на юге Англии и 6 июня - на побережье французской Нормандии, сообщает "Укринформ".

В основных событиях празднования Нормандской операции примут участие премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, который 3-5 июня осуществит визит в Великобританию.

Кроме британской стороны в мероприятиях высокого уровня примут участие представители других государств-участников Нормандской операции: США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

Путин участвовал в мероприятиях по случаю 70-й годовщины D-Day в 2014 году.

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Темы: Путин Европа празднования


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