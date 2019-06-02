В Крыму устроили показательные выступления: "били" по сухопутным войскам и инфраструктуре

На полигоне Чауда в аннексированном Крыму российские военно-космические силы провели учения и показательные выступления с участием нескольких десятков боевых вертолетов и самолетов.

Как сообщает "Крым. Реалии", над Феодосией оккупанты разыграли учебный бой.

"Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру", - пишет СМИ.