В Крыму устроили показательные выступления: "били" по сухопутным войскам и инфраструктуре

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Воскресенье, 2 июня 2019, 15:26

На полигоне Чауда в аннексированном Крыму российские военно-космические силы провели учения и показательные  выступления с участием нескольких десятков боевых вертолетов и самолетов.

Как сообщает "Крым. Реалии", над Феодосией оккупанты разыграли учебный бой.

"Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру", - пишет СМИ. 

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Темы: Крым аннексия Росcия армия


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