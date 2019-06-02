В Крыму устроили показательные выступления: "били" по сухопутным войскам и инфраструктуре
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Воскресенье, 2 июня 2019, 15:26
На полигоне Чауда в аннексированном Крыму российские военно-космические силы провели учения и показательные выступления с участием нескольких десятков боевых вертолетов и самолетов.
Как сообщает "Крым. Реалии", над Феодосией оккупанты разыграли учебный бой.
"Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру", - пишет СМИ.
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