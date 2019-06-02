К Сущенко на три дня приехали жена и дочь

Супруга и дочь украинского политзаключенного Кремля, журналиста Романа Сущенко посетили его в колонии с трехдневным свиданием.

Об этом сообщил в воскресенье адвокат Марк Фейгин в Facebook.

"Супруга Анжелика и дочь Юлия украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке", - отметил он.

По словам адвоката, у Сущенко "пока всё благополучно".

Фейгин также выразил надежду, что новая украинская власть "займется обменом" Сущенко на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Напомним: