К Сущенко на три дня приехали жена и дочь

313 просмотров
Воскресенье, 2 июня 2019, 17:15

Супруга и дочь украинского политзаключенного Кремля, журналиста Романа Сущенко посетили его в колонии с трехдневным свиданием.

Об этом сообщил в воскресенье адвокат Марк Фейгин в Facebook.

"Супруга Анжелика и дочь Юлия украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке", - отметил он.

По словам адвоката, у Сущенко "пока всё благополучно".

Фейгин также выразил надежду, что новая украинская власть "займется обменом" Сущенко на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Напомним: 

  • Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
  • 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
  • Его защитник Марк Фейгин отмечал, что Сущенко в российской колониидержат в информационной изоляции.
  • Сам Сущенко недавно просил в письмах рассказывать ему новости из Украины.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Сущенко политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Узник Кремля Сущенко рассказал о дефиците новостей из Украины 2 мая 2019, 14:17
Миссия Украины при НАТО присоединилась к акции в поддержку Сущенко 8 февраля 2019, 22:14
В колонии Сущенко удерживают в информационной изоляции - защитник 16 января 2019, 23:18
Все новости
Главные новости
Партию "Доверяй делам" возглавил Кернес: обругал митингующих и вспомнил о Януковиче
Харьков: Против партии Кернеса и Труханова протестуют, памятник Жукову снесли
Один человек погиб на фестивале Kozak Fest, двое - травмированы
Экс-глава "Нафтогаза" оказался совладельцем отеля Hyatt в Киеве
Все новости
Фото

Как украинский художник привлекает внимание к спасению животных

еда

10 специй, которые помогут похудеть

еда

Как голубика может улучшить состояние вашего сердца и сосудов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів