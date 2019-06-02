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К Сущенко на три дня приехали жена и дочь

Воскресенье, 2 июня 2019, 17:15

Супруга и дочь украинского политзаключенного Кремля, журналиста Романа Сущенко посетили его в колонии с трехдневным свиданием.

Об этом сообщил в воскресенье адвокат Марк Фейгин в Facebook.

"Супруга Анжелика и дочь Юлия украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке", - отметил он.

По словам адвоката, у Сущенко "пока всё благополучно".

Фейгин также выразил надежду, что новая украинская власть "займется обменом" Сущенко на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Напомним: 

  • Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
  • 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
  • Его защитник Марк Фейгин отмечал, что Сущенко в российской колониидержат в информационной изоляции.
  • Сам Сущенко недавно просил в письмах рассказывать ему новости из Украины.

Украинская правда

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Темы: Сущенкополитзаключенные
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