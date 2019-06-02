К Сущенко на три дня приехали жена и дочь
Воскресенье, 2 июня 2019, 17:15
Супруга и дочь украинского политзаключенного Кремля, журналиста Романа Сущенко посетили его в колонии с трехдневным свиданием.
Об этом сообщил в воскресенье адвокат Марк Фейгин в Facebook.
"Супруга Анжелика и дочь Юлия украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке", - отметил он.
По словам адвоката, у Сущенко "пока всё благополучно".
Фейгин также выразил надежду, что новая украинская власть "займется обменом" Сущенко на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Напомним:
- Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
- 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
- Его защитник Марк Фейгин отмечал, что Сущенко в российской колониидержат в информационной изоляции.
- Сам Сущенко недавно просил в письмах рассказывать ему новости из Украины.
Украинская правда