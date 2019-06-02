В МИД РФ считают включение Познера в базу "Миротворца" вызовом для Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает включение российского журналиста и телеведущего Владимира Познера в базу украинского сайта "Миротворец" вызовом для новой власти.
Об этом она написала в воскресенье на своей странице в Facebook.
"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - отметила Захарова.
Как отмечается на сайте "Миротворец", Познера включили в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".
Отмечается, что он был председателем жюри конкурса ЯМЭФ 2019 ("ТЭФИ-Капитал").
Также Познеру вменяют "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".
Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы Украины рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Познером осознанных деяний "против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".
Сам Познер объяснил, что в апреле этого года летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал".
"Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список", - написал он на своем сайте.
По словам Познера, "комментировать глупости – дело пустое".
"Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет", - добавил он.
Напомним:
- Сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.
- В частности, на нем были опубликованы персональные данные экс-депутата Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины незадолго до их убийства у своих квартир.
- В 2016 году "Миротворец" обнародовал список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне были 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указано почтовые адреса на территории России и номера телефонов.
- Этот шаг вызвал большой резонанс в обществе и медийной сфере.
- Впоследствии "Мирготворец" опубликовал извинения за предыдущую публикацию списка журналистов, аккредитованных террористической организацией "ДНР" и в то же время опубликовал обновленный список, содержащий 5412 записей.
- В министерстве информполитики в то время также разошлись во взглядахна работу "Миротворца".
- В свое время на сайте оказывались Михеил Саакашвили и Юлия Тимошенко.
- Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просила СБУ и МВД наказать лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте "Миротворец" и закрыть сам сайт.
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