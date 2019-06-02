В МИД РФ считают включение Познера в базу "Миротворца" вызовом для Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает включение российского журналиста и телеведущего Владимира Познера в базу украинского сайта "Миротворец" вызовом для новой власти.

Об этом она написала в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - отметила Захарова.

Как отмечается на сайте "Миротворец", Познера включили в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".

Отмечается, что он был председателем жюри конкурса ЯМЭФ 2019 ("ТЭФИ-Капитал").

Также Познеру вменяют "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы Украины рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Познером осознанных деяний "против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Сам Познер объяснил, что в апреле этого года летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал".

"Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список", - написал он на своем сайте.

По словам Познера, "комментировать глупости – дело пустое".

"Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет", - добавил он.

Напомним: