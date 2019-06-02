Боевики обстреляли село в Донецкой области, пострадал житель - УС СЦКК

30 мая боевики обстреляли село Веселое Донецкой области, пострадал местный житель.

Об этом сообщает в воскресенье Украинская сторона СЦКК со ссылкой на мониторинговую миссию ОБСЕ.

"31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Свободному, 49 в населенном пункте Веселое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Представители миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража, а также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде у гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

"По оценке команды миссии, указанные повреждения возникли недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 "Конкурс"), выпущенной с западного направления", - заявили в УС СЦКК.

Отмечается также, что наблюдатели видели пожилого мужчину с бинтовыми повязками на левой ноге, левой руке и спине, представившегося жителем указанного дома.

По его словам, ранения он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома.

"Проанализировав профиль рельефа местности между позициями Вооруженных Сил Украины и поврежденной хозяйственной постройкой, а именно высоты на местности, с учетом направления прямого выстрела, можно сделать единственный верный вывод о причастности к преступлению вооруженных формирований Российской Федерации", - считают в УС СЦКК.

Отмечается, что подтверждением этого вывода может служить боевое назначение указанного в отчете СММ ОБСЕ типа вооружения, поскольку данный образец является дорогостоящим и предназначен исключительно для огневого поражения бронированной техники.