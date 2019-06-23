В Крыму "суд" приговорил на полгода украинца, который облил краской памятник "вежливим людям"

В оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Максима Сокуренко приговорили к 6 месяцам колонии-поселения за то, что он в Симферополе облил краской памятник российским военным, которые захватывали Крым в 2014 году.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

"В тексте приговора, который есть в распоряжении правозащитников, говорится, что украинец совершил эти действия "по мотивам политической ненависти", вызванной непризнанием оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор вынесли еще 17 апреля 2019 года, но информацию об этом правозащитники получили только сейчас.

Украинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм), и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В тексте приговора сказано, что Сокуренко не признал своей вины и в судебном заседании заявил о своем отказе получать российский паспорт.

"Сокуренко М.С., гражданин Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав РФ по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным пребывание государственной символики РФ на территории Республики Крым.

Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующей власти, облил памятник солдатам и офицерам российской армии", - говорится в приговоре.

Фото: Вести.Крым

Правозащитники подчеркивают, что приговор является политически мотивированным, так как гражданина Украины лишили свободы именно за его позицию относительно непризнания аннексии Крыма Россией.

Напомним: