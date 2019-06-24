Война на востоке: более 30 обстрелов, оккупанты понесли потери

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Павлополь - из миномета калибра 120 мм;

- четыре раза район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;

- пять раз окраине Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Песков - из автоматических гранатометов;

- неподалеку Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета;

- дважды окраине Старогнатовка - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- дважды район населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

- у Опытного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз:

- район населенного пункта Шумы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окрестности Южного - из автоматических гранатометов;

- вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- пять раз окраины Новолуганского - из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Майорск - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- около Счастья - из автоматических гранатометов;

- в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем;

- трижды окраине Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. Военные отмечают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 23 июня двое оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.

С начала текущих суток, 24 июня, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Водяное - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а около Авдеевки - из миномета калибра 120 мм.