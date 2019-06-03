Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд США приговорил к 18 годам мошенника, который выдавал себя за принца Саудовской Аравии

Понедельник, 3 июня 2019, 00:32

Суд Флориды приговорил к 18 годам лишения свободы за финансовое мошенничество Энтони Жиньяка, который выдавал себя за саудовского принца, чтобы обманывать инвесторов. Общая сумма ущерба составила 8 миллионов долларов.

Об этом сообщает BBC.

"В течение последних трех десятилетий Энтони Жиньяк выдавал себя за саудовского принца, чтобы манипулировать и обманывать многих инвесторов со всего мира", - сказала судья.

"Как лидер сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц, Жиньяк использовал свою фальшивую личность - принца Халида бин аль-Сауда, - чтобы продать фальшивые надежды.

В результате, десятки инвесторов, которые ничего не подозревали, были лишены своих инвестиций, потеряв более 8 млн долларов", - подчеркнула она.

По документам суда, 48-летний Жиньяк был арестован 11 раз за последние 30 лет за мошенничество, связанное с образом принца Халида бен Аль-Сауда.

Отмечается, что для поддержания своей фальшивой личности он носил традиционную саудовскую одежду и дорогие украшения, путешествовал частными самолетами или автомобилями с поддельными дипломатическими номерами и собирал дорогие произведения искусства.

Кроме этого, Жиньяк купил поддельные документы для своих охранников.

По словам прокуроров, Жиньяк выдавал себя за королевскую персону, чтобы убедить людей инвестировать в несуществующие коммерческие предприятия по всему миру.

"Схема начала распадаться в мае 2017 года, когда он попытался инвестировать в роскошный отель в Майами.

Во время переговоров владельцы стали подозревать Жиньяка, в частности, из-за его готовности есть продукты из свинины", - говорится в сообщении.

Владельцы отеля наняли частную охранную группу для расследования, которое в конечном итоге привело к федеральному делу.

По материалам суда, Жиньяк в начале этого года признал себя виновным в мошенничестве, сговоре с целью совершения мошенничества, краже при отягчающих обстоятельствах и в том, что выдавал себя за дипломата.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСаудовская Аравия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
США
Белый дом: США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины
В Белом доме заявили, что Украина должна соответствовать определенным требованиям для вступления в НАТО
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: