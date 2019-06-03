Суд США приговорил к 18 годам мошенника, который выдавал себя за принца Саудовской Аравии

Суд Флориды приговорил к 18 годам лишения свободы за финансовое мошенничество Энтони Жиньяка, который выдавал себя за саудовского принца, чтобы обманывать инвесторов. Общая сумма ущерба составила 8 миллионов долларов.

Об этом сообщает BBC.

"В течение последних трех десятилетий Энтони Жиньяк выдавал себя за саудовского принца, чтобы манипулировать и обманывать многих инвесторов со всего мира", - сказала судья.

"Как лидер сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц, Жиньяк использовал свою фальшивую личность - принца Халида бин аль-Сауда, - чтобы продать фальшивые надежды.

В результате, десятки инвесторов, которые ничего не подозревали, были лишены своих инвестиций, потеряв более 8 млн долларов", - подчеркнула она.

По документам суда, 48-летний Жиньяк был арестован 11 раз за последние 30 лет за мошенничество, связанное с образом принца Халида бен Аль-Сауда.

Отмечается, что для поддержания своей фальшивой личности он носил традиционную саудовскую одежду и дорогие украшения, путешествовал частными самолетами или автомобилями с поддельными дипломатическими номерами и собирал дорогие произведения искусства.

Кроме этого, Жиньяк купил поддельные документы для своих охранников.

По словам прокуроров, Жиньяк выдавал себя за королевскую персону, чтобы убедить людей инвестировать в несуществующие коммерческие предприятия по всему миру.

"Схема начала распадаться в мае 2017 года, когда он попытался инвестировать в роскошный отель в Майами.

Во время переговоров владельцы стали подозревать Жиньяка, в частности, из-за его готовности есть продукты из свинины", - говорится в сообщении.

Владельцы отеля наняли частную охранную группу для расследования, которое в конечном итоге привело к федеральному делу.

По материалам суда, Жиньяк в начале этого года признал себя виновным в мошенничестве, сговоре с целью совершения мошенничества, краже при отягчающих обстоятельствах и в том, что выдавал себя за дипломата.