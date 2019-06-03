За неделю Донбассе ГСЧС обезвредила более 100 взрывоопасных предметов

В течение недели специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил обследовали 55 га территории и изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов.

Об этом 3 июня сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"Также личный состав ГСЧС проводил аварийно-восстановительные работы на жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское.

За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 343 жилых домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, оказали медицинскую и психологическую помощь 520 лицам.

"На территории Донецкой и Луганской областей чрезвычайных ситуаций, а также масштабных пожаров не допущено, пожарная и техногенная обстановка была контролируемой", - заявили в пресс-центре.